La conductora de televisión Magaly Medina reveló que su relación de amistad con Juliana Oxenford se ha visto mermada por las Elecciones Generales 2021. Esto debido a que ambas tiene opiniones distintas al respecto.

“Este canal es pluralista. Personalmente, yo discrepo con Juliana Oxenford, prefiero no hablarle en esta temporada hasta que pase todo, de ahí la saludaré nuevamente, pero ahora los ánimos están caldeados, no comulgo con ella, ella no comulga conmigo, definitivamente, pero en este canal se respeta tanto la opinión de ella como mi opinión. De eso se trata la democracia”, señaló en su programa Magaly TV la firme.

No se irá del país

Asimismo, la “Urraca” negó que tenga entre sus planes inmediatos abandonar el país. Aclaró la situación debido a que muchas personas le piden que emigre ante la polarización.

“Hay (gente) que dice por qué no migras, no te vas. No todos los peruanos tenemos esa posibilidad o no queremos dejar nuestro país. Yo, por lo menos, alguien que me ha dicho en algunas redes sociales: Magaly, cuándo compras tu pasaje. Yo puedo comprar mi pasaje cuando así me plazca”, inició la popular ‘Urraca’ en ATV.

“Sin embargo, nunca he dicho en esta contienda que si gana fulano o mengano, me voy de este país, a mí no me pongan palabras en mi boca que no he dicho. Que sea el deseo de muchos que yo me vaya de la televisión, esa es otra cosa, pero a mí que me saquen, pero yo por decisión personal no me voy a ir”, agregó.

Magaly Medina precisó que vio pasar varios gobiernos durante su experiencia en la televisión y aclaró que ella no vive el Estado porque se autocalifica como periodista honesta o obrera de un centro de trabajo, por lo que no le está robando a nadie.

“Es cierto que la prensa, en general, responde a sus intereses particulares y privados porque, finalmente, nosotros como conductores, periodistas de un medio, no somos los dueños de un canal de televisión, del periódico en el que trabajamos. Esos dueños tienen sus propios intereses. Sin embargo, nosotros no somos quienes dictamos la política de un canal o de un periódico”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO