Magaly Medina se refirió en su programa a algunos incidentes que ocurrieron durante la jornada electoral por la segunda vuelta de las Elecciones generales de Perú de 2021. Entre ellos, criticó la agresión que tuvo un periodista de Latina contra un manifestante, hecho que calificó de “vergonzoso”.

“Parece que perdió la paciencia, los buenos modales y sobre todo la tolerancia que debe caracterizar a un reportero o a un periodista”, comentó la popular ‘Urraca’.

La conductora de televisión cuestionó que haya sido el periodista quien comenzó con las agresiones físicas. (Foto: Captura ATV)

“En estos momentos que hay tanta virulencia, tanta violencia sistemática, que los ánimos están caldeados, un periodista que está en la calle tiene que saber tener tolerancia, paciencia y buen humor”, agregó la conductora de televisión.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó que haya sido el periodista quien comenzó con las agresiones físicas, pese a que haya recibido insultos o monedas de parte del manifestante.

“Lo que no debió perder y eso sí es vergonzoso y no debe estar permitido es que él es el primero que inicia la violencia. Está bien, era una violencia verbal, pero él no debió responder de esa manera tan violenta al malcriado que lo estaba insultando”, sostuvo la comunicadora.

Finalmente, señaló que las personas deben aprender a tolerar insultos para no terminar en una “gresca callejera de lo más vergonzosa”.

“Si nosotros los periodistas nos comportamos así, imagínense qué puede esperar el resto”, sentenció la polémica conductora de televisión.

Cabe mencionar que Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano acudieron juntos a cumplir con su deber electoral el último domingo 6 de junio.

Esposo de Magaly Medina habla sobre su reconciliación

El esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano, sorprendió al hablar por primera vez ante cámaras sobre su reconciliación con la conductora de televisión.

“¿Fue muy difícil reconquistarla a la señora Magaly?”, le preguntó un reportero de ‘Amor y Fuego’, a lo que Alfredo Zambrano respondió: “No... bueno sí, difícil, pero estamos bien”, dijo escuetamente.

“Ya estamos reconciliados, es que así es cuando te reconcilias, sigues para adelante y ya. Nosotros tenemos una relación ya bastante cimentada ¿no?”, comentó por su parte Magaly Medina.

