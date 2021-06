El esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano, sorprendió al hablar por primera vez ante cámaras sobre su reconciliación con la conductora de televisión.

“¿Fue muy difícil reconquistarla a la señora Magaly?”, le preguntó un reportero de ‘Amor y Fuego’, a lo que Alfredo Zambrano respondió: “No... bueno sí, difícil, pero estamos bien”, dijo escuetamente.

Cabe mencionar que la pareja fue abordada por las cámaras de espectáculos cuando se dirigieron juntos a su local de votación el último domingo 6 de junio.

“Ya estamos reconciliados, es que así es cuando te reconcilias, sigues para adelante y ya. Nosotros tenemos una relación ya bastante cimentada ¿no?”, comentó por su parte Magaly Medina.

Asimismo, Magaly Medina reveló que ya tienen planes de viajar juntos y aunque en un primer momento pensaron en Europa, terminaron decidiendo por Estados Unidos.

“Primero tenemos que terminar los viajes que planificamos solos y luego el 28 de julio en mis vacaciones ya nos vamos juntos. Yo creo que nos vamos a Estados Unidos nomás”, sostuvo la polémica conductora de televisión.

Magaly Medina contó cómo fue salida de ‘Apoteósico’

Magaly Medina se refirió a Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, y su salida de “El Artista del Año”, pues el animador no apareció en la edición del reality del último sábado luego que se revelaran unos chats en los que calificó de “desleal” a Gisela Valcárcel.

La popular ‘Urraca’ utilizó unos minutos de su programa de la noche del lunes para referirse al caso. Consideró que el coanimador de la ‘Señito’ actuó mal y esto no le gustó a la madre de Ethel Pozo, a quien no le tembló la mano para retirarlo del programa y colocar en su reemplazo a Jaime ‘Choca’ Mandros’.

“Este sábado, resulta que ‘Apoteósico’ ya no fue de la partida de ‘El Artista del Año’, todo por bocón y por hablar mal de su jefa y patrona, pues a la ‘Señito’ no le gustó en absoluto que dijera que gracias a él, ella habría amasado su fortuna, así que lo sacó en one, en una, sin asco, sin pedir permiso a nadie... Bueno, es que ella es la dueña de la productora”, aseguró la periodista.

