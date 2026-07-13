Gisela Valcárcel sorprendió este domingo 12 de julio al publicar un video en el que adelantó lo que sería su próximo proyecto, el cual estaría próximo a concretarse tras varios meses de preparación.

Horas después, la ‘Señito’ invitó a sus seguidores a suscribirse a su canal de YouTube. Aunque todavía no reveló cuál será el contenido ni el enfoque de este nuevo proyecto, sí compartió algunas pistas y adelantó la fecha en la que, al parecer, iniciará esta nueva etapa.

“ Hay historias que uno cuenta desde siempre, hay otras que esperan el momento correcto para salir. Creo que ese momento está cada vez más cerca. 17.07 ″, se lee en el video publicado.

Los seguidores de Gisela Valcárcel reaccionaron de inmediato al anuncio. Muchos manifestaron su ilusión por un eventual regreso a la pantalla chica, mientras que otros aprovecharon para desearle éxitos en esta nueva etapa profesional.

Gisela Valcárcel apoya a Ethel Pozo y desmiente a Janet Barboza: “Expuso lo que es la verdad”

Gisela Valcárcel se pronunció luego de las declaraciones de su hija Ethel Pozo en el podcast Sin + Que Decir, donde aseguró que Janet Barboza y Edson Dávila no le comunicaron a tiempo que ya no continuaría en ‘América Hoy’.

La ‘Señito’ respondió luego de que Janet Barboza cuestionara la versión de Ethel Pozo y asegurara que su hija no habría contado toda la verdad sobre su salida de ‘América Hoy’. Según la ‘Rulitos’, la conductora ya tenía conocimiento desde noviembre de que sería parte de ‘La Granja VIP’, mientras que ella y Edson Dávila habían decidido permanecer en América Televisión tras descartar una propuesta para trasladarse a Panamericana TV.

Tras la polémica, Gisela reapareció mediante una transmisión en vivo por TikTok, donde salió en defensa de su hija. La conductora respaldó su versión de los hechos y cuestionó las declaraciones de Janet, al considerar que lo señalado por la ‘Rulitos’ no corresponde con la realidad.

“De hecho, sé que Ethel sabrá lo que tiene que decir y si quiere o no responder. Lo que yo creo es que Ethel, ayer, expuso lo que es la verdad. Yo no sabía que iba a ir al streaming con (María) Pía y Mario (Hart), pero en la noche, cuando me enteré: Se tenía que decir y se dijo. No opinaré más”, señaló.

Posteriormente, la ‘Señito’ intentó brindar mayores detalles sobre la controversia; sin embargo, decidió detenerse y evitó revelar más información: “¿Pero saben qué pasa? Me tengo que callar, me tengo que callar. Mejor déjenme pensar lo que tengo que decir“.

“No quiero dejarme llevar por alguna emoción o por el chimi-chimi. Creo que debo ser prudente y ahora quiero estar enfocada en lo que viene”, concluyó.