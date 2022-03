Antes de convertirse en una exitosa empresaria, Gisela Valcárcel inició en el mundo de la farándula limeña siendo vedette, y fue una de las más talentosas, pues se presentaba en diversos programas de TV. Muchos usuarios en redes sociales se preguntan cuándo fue el momento que la popular Señito colgó las lentejuelas para dar un nuevo salto en su carrera artística.

En el 2010 para el dominical Punto Final, Gisela habló de la vez en que renunció a ser vedette. En aquella oportunidad dijo que ya se había cansado de todo lo que hacía en los programas cómicos.

“Un día renuncié a la televisión porque me cansé un poco de lo que hacía. Actuaba en un programa cómico, pero me cansé un poco”, expresó en ese tiempo.

En 1987, Panamericana Televisión le propone conducir un programa diario al cual llamaron “Aló Gisela”. La acogida fue tal que tuvo hasta 40 punto de rating, siendo algo histórico.

“A los seis meses me llamaron porque había un casting. Hice un casting para ‘Alo Gisela’ siendo la última que participar porque el casting había iniciado el lunes y yo me presenté el viernes. Quedo porque ya se habían dado algunas condiciones en mis antecesoras. Raffaella Carrá lo había hecho en Italia y Susana Jiménez en Argentina. Ambas eran vedettes y yo lo era. Susana había educado a su hija sola y yo estaba educando a una hija pequeña”, detalló Gisela.

Ethel Pozo agradece a Magaly Medina por respaldo a Gisela Valcárcel: “Ella y mi mamá criaron solas a sus hijos”

Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, agradeció a Magaly Medina por respaldar a su mamá en medio de las polémicas entrevistas a Jorge Pozo, expareja de la ‘señito’ y padre ausente de la conductora de ‘América Hoy’.

Recordemos que la ‘Urraca’ dijo que no entrevistó a Jorge Pozo porque no quiso pese a que él se comunicó varias veces con la producción de ‘Magaly TV: La Firme’.

“Me lo comentó mi productor y se lo agradezco. Yo he estudiado con el hijo de Magaly en la universidad, ella y mi mamá tienen cosas en común al haber criado solas a sus hijos. Uno puede tener un programa de críticas, un magazine, pero somos seres humanos y la gente tiene memoria. Una vez más, le agradezco a ella y a cualquier persona que se haya solidarizado con mi madre, porque es una historia de ella, quien me crío sola y en mi vida de 41 años solo he visto a mi mamá, a mi abuelita y mi tía Martha”, dijo Ethel Pozo en entrevista al Trome.