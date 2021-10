Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, sorprendió a todos sus compañeros de “América Hoy” ya que aprovechó que Melissa Paredes se alejó de la conducción del magazine para pedir que le den la oportunidad de tomar su lugar junto a Ethel Pozo y Janet Barboza.

Todo ocurrió casi al inicio del programa, cuando ‘Giselo’ fue impedido de ingresar a las instalaciones de América Televisión debido a que días atrás había sido ‘despedido’ por Armando Tafur, productor del espacio, por no cumplir con un reto de altura en una de las secuencias.

“Señor déjeme ingresar ¡No me toque! Mucho cuidado, no me toque señor”, se le escuchó decir al popular bailarín cuando le reclamaba al personal de seguridad que se encontraba en la puerta y no lo dejó pasar. Y fue en ese momento que soltó el polémico comentario.

“Hermana, justo que Melissa se va, yo puedo ser conductor ¿y me pasa esto?”, dijo. Ante su súplica, Janet Janet Barboza recordó porque lo habían botado del programa. “Hubo un papelón de Edson Alexis, y fue el motivo por el que fue despedido”, indicó, pero él se defendió: “Papi Armando, perdóname, contigo me inicié en el 2016″.

Pero la cosa no quedó ahí pues Christian Domínguez avaló la presencia de ‘Giselo’ ya que, según dijo, “siempre hace lo que el productor le dice”. Sus palabras convencieron a todos y Edson Dávila regresó al set, contratado nuevamente como colaborador.

Edson Dávila se mostró feliz, y sin ningún problema aseguró que fue él quien “sacó” a Melissa Paredes de la conducción. “Ya lo logramos, Christian, sacamos a una, falta otra”, sentenció.

Melissa Paredes se aleja de ‘América Hoy’

Recordemos que luego de dar su versión sobre el ampay que protagonizó con Anthony Paredes y reafirmar que está separada de su aún esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba’, Melissa Paredes anunció el último jueves que se alejaría de la conducción de “América Hoy”.

En el referido magazine además, explicó que apenas empezó a sentirse atraída por su pareja de baile en “reinas del Show” se lo dijo al padre de su hija, con quien -según manifestó- ya habían hablado y aclarado que no iban a seguir juntos, pero que aún no lo harían público.

Melissa Paredes se separa de 'América hoy'

