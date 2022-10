Se acabó la espera. Tras el fin de “La Gran Estrella”, Gisela Valcárcel regresó este 1 de octubre con una nueva temporada de “El Gran Show” y presentó como primera competidora a Giuliana Rengifo.

“Cada vez que se habla de ella se dice que la otra la odia. Lo que no entiendo es por qué algo que pasó en el 2015 tuvo que ser hablado en el 2021. A mi no me han dicho que la pongan, yo quiero que esté aquí”, señaló la ‘Señito’ al presentar a la cumbiambera.

La exintegrante de “Agua Bella” se mostró emocionada por regresar a la pista de baile, y aprovechó para hablar sobre el escándalo que protagonizó hace unas semanas tras ser ampayada por “Magaly TV: La Firme” con un notario casado.

La cumbiambera no se guardó nada y decidió arremeter contra Magaly Medina por contar la verdad y decir que el notario pucallpino Paul Pineda está separado hace cinco meses.

“La información la quisieron tergiversar, ese notario sí está casado, pero en realidad está separado hace cinco meses. ¿Entonces qué quiso decir Magaly con esto? Simplemente fregar mi imagen, quiso lograrlo, pero no lo pudo hacer”, arremetió.

Al ser consultada por Gisela Valcárcel por qué la ‘Urraca’ se habría ensañado con ella, la cantante consideró que la odia por haber tenido un romance con Alfredo Zambrano en el 2015.

SOBRE "EL GRAN SHOW"

El programa “El Gran Show” regresa a la televisión peruana luego de varios años de ausencia. En total serán 10 los concursantes que llegan a la pista de baile en búsqueda del trofeo, entre ellos están Melissa Paredes, Giuliana Rengifo, Facundo González, entre otros.

Mientras en la mesa del jurado, Tilsa Lozano, Michelle Alexander, Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi serán los encargados de calificar a los participantes que lucharán semana a semana en busca de llegar a la gran final.

