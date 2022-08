Hace unas semanas, Magaly Medina, se volvió tendencia en las redes sociales debido a que miles de usuarios creían que ella no tenía ombligo. La conductora de TV utilizó unos minutos de su programa para expresa su furia sobre ese tema.

“El hedor de la política ya da náuseas, pero, sin embargo, estos días los peruanos estábamos más preocupados por mi ombligo, por si yo tenía ombligo o no tenía ombligo”, sostuvo.

Ahora, Giuliana Rengifo, presumió su nueva figura en su cuenta de Instagram y contó detalles sobre la cirugía de manga gástrica a la que se sometió. Además, aseguró que ella si tiene un ombligo natural.

“La gente en redes sociales me estuvo molestando porque pensaron que me había hecho una abdominoplastia, pero no, bajé de peso por la manga gástrica. Mi piel ha ido pegando gracias a los ejercicios, mi ombligo es natural” , expresó Giuliana Rengifo para Trome.

La cantante aseguró que esas declaraciones sobre su ombligo no es una indirecta para Magaly Medina, pues no sabe nada de ese tema, ya que anda ocupada con temas de sus shows.

“Algo escuché (del ombligo de Magaly), pero no le presté atención porque estoy con el tema de la boutique y los shows. Pero no (es una indirecta) y qué bueno que sí tenga ombligo”, contó.

