Gladys Tejeda: Cómico Fernando Armas se disculpa con atleta peruana (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Luego que el Ministerio de Cultura le instó a Fernando Armas a disculparse con la medallista peruana Gladys Tejeda, quien consiguió el oro para Perú en los Juegos Pananamericanos, el cómico indicó que si la imitación ofendió a la atleta, que lo disculpe; aunque refirió que no tiene la culpa de parecerse a ella.

Como se sabe, "Alerta contra el Racismo", entidad del Ministerio de Cultura, advirtió que el cómico en su interacción con los conductores del programa "Los exitosos del humor" de Radio Exitosa "se pretende hacer bromas relacionadas con su lugar de origen, su forma de hablar, su etnicidad, su condición de pobreza, entre otros aspectos" en contra de la reconocida deportista.

TAMBIÉN LEE: Gladys Tejeda: advierten que imitación de cómico Fernando Armas es "grotesca y estereotipada"

Gladys Tejeda recuerda que una vez no pudo ganar porque no tenía zapatillas (VIDEO)

Ante ello, Fernando Armas no tuvo más remedio que salir al frente y responder no solo ante el comunicado del Ministerio de Cutura, sino a las críticas de los cibernautas por su polémica imitación a la atleta peruana Gladys Tejeda.

"Para los que no vieron la imitación, pueden verla en Exitosa, yo que he celebrado el triunfo, lo he hecho contando su sacrificio y lucha por conseguir sus sueños, así que no hagan prejuicios. Gracias por seguirme, un poquito de humor no es malo", escribió Armas.

Además, a través de su cuenta de Twitter le envió un mensaje a Gladys Tejeda, indicándole que no tiene la culpa de parecerse a ella. "Pero si te he ofendido, discúlpame. Yo no tengo la culpa de parecerme un poco a ti. Vales un Perú y cuando quieras reír conmigo búscame que lo mejor que puedo regalarte es haciéndote reír, porque tú ya me hiciste llorar de emoción".

"Eres una campeona en todo sentido y provinciana, como yo lograste tus sueños apoyada por tu madre ... con esas zapatillas prestadas a tus 14 años por tu amiga. Valoro todo de ti, lo único que quise es darle un toque de humor a toda esta alegría de verte", refirió.

Fernando Armas indicó en Radio Exitosa trató de poner paños fríos al tema, y refirió que su interpretación a Gladys Tejeda fue un homenaje, porque toda imitación es como un diploma. "Le pido mil disculpas, no ha existido ninguna intención de ofender", dijo.