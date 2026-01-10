Este domingo 11, en las instalaciones del Coliseo Municipal del distrito de Buenos Aires, en Morropón, se llevará a cabo la elección y coronación de la soberana que engalanará las actividades jubilares por los 82 años de creación política de este lugar.

El autoridad edil, Rives Raúl Ramírez Manrique, señaló que en este evento se resaltará la belleza y cultura de la mujer bonaerense en el certamen de belleza denominado “Miss Buenos Aires 2026”.

El baile central estará amenizado por las destacadas agrupaciones musicales La Bella Luz y Los Caribeños de Guadalupe, en un espectáculo inolvidable para los pobladores y visitantes..

LA ELECCIÓN

“Será una oportunidad para que las señoritas talentosas y hermosas muestren su elegancia y personalidad representando a los diferentes Centros Poblados, instituciones y formen parte del Miss Buenos Aires 2026 en su 82° aniversario ”, señaló el alcalde.

Cabe resaltar que la ganadora de este evento de belleza se hará acreedora de una motocicleta, mientras la elegida Miss Simpatía, un TV. 50´´, y Miss Turismo ganará una laptop.

“ Extendemos esta invitación a nuestros vecinos de los centros poblados, a los amigos de los distritos hermanos y a todos nuestros hermanos bonaerenses que residen en diferentes lugares del Perú y del extranjero, para que se sumen y participen de las actividades culturales, sociales, religiosas y deportivas programadas con motivo de este importante aniversario”, recalcó Rives Ramírez.

ACTIVIDADES

La capital del banano, cacao y chocolate orgánico, realizará diversas actividades, como concurso de dibujo y pintura, matrimonios masivos y deportivos como ciclismo, bicicleteada, maratón, motocross y vóley.

El domingo 18, habrá concursos del mejor plato típico, el mejor bebedor de chicha, concurso de tejas y el “corre, banano, corre”. Y, por la noche, la gran peña bailable con la mejor cantante Deisy Prieto y sus sensuales temas.

Al día siguiente, los concursos de caballos, burros y mulos y por la noche la serenata con grandes artistas regionales, el imitador de Segundo Rosero y de Rocío del Perú.

El día 20, en la fiesta central, habrá misa te deum, paseo de la bandera, izamiento, sesión solemne, desfile escolar-militar y almuerzo de confraternidad.