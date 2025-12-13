Greissy Ortega manifestó su apoyo a Samahara Lobatón luego de que esta hiciera pública su separación de Bryan Torres.

La también figura mediática indicó que se siente identificada con lo vivido por Lobatón, especialmente tras conocerse que la ruptura se dio en medio de una presunta infidelidad.

Ortega recordó que atravesó una situación similar con Ítalo Villaseca y relató episodios de violencia y engaños.

“Vi una escena donde ella llora y le dice: ‘Por qué me hiciste esto’. Esa escena fue muy parecida a las que yo viví en algún momento (con Ítalo Villaseca). Ítalo me engañaba siempre y me pegaba por reclamarle”, expresó Greissy para Trome.

En ese contexto, destacó la fortaleza de Samahara para salir adelante junto a sus hijos.