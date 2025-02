Greissy Ortega sorprendió a varios al revelar detalles de su compromiso con Ítalo Villaseca y afirmó que todo fue un montaje organizado por un canal de televisión, además, tuvo que pagarle al padre de sus hijos para que aceptara dicha propuesta.

En una conversación con Samuel Suárez de ‘Instarándula’, la colombiana indica que vive una nueva etapa sentimental con Randol Pastor, quien le pidió matrimonio luego de cinco meses de relación.

“ Samu, primero que todo gracias por tus bonitas palabras. Es claro que después de la tormenta llega la calma y todos merecemos ser felices, y esta vez me tocó a mí. Segundo, te aclaro algo: mi disque primera pedida de mano fue armada por un canal por el asunto de mis papeles, y me tocó pagarle a él ”, sostuvo la hermana de Milena Zárate.

Ortega aclaró que su compromiso con Villaseca no fue real, pues la producción del programa televisivo les prestó un anillo de compromiso, ya que su expareja no tenía dinero para comprar uno.

“ Así que esa pedida de mano no cuenta, ya que los de producción nos prestaron el anillo porque él no tenía, así que no siempre lo que brilla es oro ”, manifestó.

Sobre las críticas sobre la propuesta de Randol Pastor, la colombiana dijo que lo importante es el amor.

“ La verdad, disculpa, discrepo contigo. Donde hubiera sido la pedida de mano, mientras que sea con la persona que amas y con amor, todo es bonito. Él lo quiso hacer delante de sus padres, hermanos y, obviamente, nuestros hijos, que es lo más importante. El resto está de más ”, sostuvo Greissy Ortega.