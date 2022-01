Gustavo Bueno, primer actor peruano, confiesa con hidalguía que la telenovela tradicional no es un género televisivo que le quite el sueño, pero admite que “Maricucha”, historia en la que encarna a don Antonio Corbacho Robles le hizo cambiar de opinión por su original estilo. “La fascinación que tiene este proyecto es por su propuesta en la comedia con todos sus elementos, una comedia hecha y derecha y los actores se han prestado a eso. Ani Alva, que es la directora, lo ha venido haciendo en cine, eso no la limita, pero le da un plus porque sabe manejar situaciones, ella se ríe mucho cuando plantea escenas y eso me ha agradado tremendamente y se lo he dicho”, dice el actor.

Tú directora y la protagonista, dos mujeres de una misma generación que tienen una perspectiva fresca de la televisión moderna.

Con ellas es la primera vez que trabajo, pero de ambas ya sabía cosas. Ani es una directora con mucha imaginación y talentosa, Patty Barreto es una excelente actriz, una profesional con ese peso y esos antecedentes, cómo no va a sacar un personaje que le cae como anillo al dedo.

La televisión está evolucionando de una forma impresionante por las plataformas y las telenovelas también exigen un cambio.

Así es, a mí, por ejemplo, las novelas me aburren terriblemente, yo veía las brasileras de mi época y tratamos de imitar ese estilo cuando formamos en los ochenta la productora Proa, junto a Pancho Lombardi,con argumentos, actuaciones y temática distinta a la telenovela tradicional venezolana o mexicana.

Pero el melodrama reflejado en una telenovela siempre le gustará al público...

El melodrama funciona, pero hazlo bien pues, no hay que hacerlo postizo, sobreactuado, caricaturesco en extremo, cuando los personajes no son creíbles es una cosa de espanto. Todo lo llevan al límite, por eso, yo no aguanto las novelas al estilo de La rosa de Guadalupe, para mí es como si me mandaran al paredón de fusilamiento.

Maricucha es diferente...

Acá lo que se ha trabajado más es la comedia, el peruano es cáustico, a veces irónico, eso es muy fuerte. y me gusta. Me divierto mucho grabando y además estoy acompañado de una generación de actores jóvenes muy importante, con muchos de estos chicos he compartido tablas en el teatro.

Hay muchos actores y actrices de edad madura que se quejan de la falta de papeles importantes en la televisión para ellos.

Eso son temas del guionista y la producción, yo por ejemplo, en esta novela tengo una participación corta pero importante en los primeros capitulos y después hacia el final. En toda historia tiene que haber un equilibrio porque a la gente le gusta ver reflejado el mundo, y el mundo se compone de adultos mayores, jóvenes, sanos, enfermos, altos y bajos, toda la gama humana y eso es interesante.

Has empezado bien 2022, no solo Maricucha, también ‘Al fondo hay sitio’...

Antes que empezara la pandemia estábamos a punto de reestrenar ‘Toc Toc’, pero todo se canceló y no hemos podido volver por el aforo limitado. Tras casi dos años de para volvimos con la telenovela y también con la serie ‘Al fondo hay sitio’, pero no creo que pueda alternarlo con el teatro, sería muy estresante y no aguantaría.

Perfil

Gustavo Bueno es actor. Don Antonio es un millonario viudo, pero con ganas de seguir amando, harto de la familia que le tocó y al que se le acabaron las estrategias para cambiar sus conductas hasta que que aparece “Maricucha” (Patricia Barreto).

