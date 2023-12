¡Hasta siempre, Pedro Suárez Vértiz!: Artistas se despiden del cantautor con emotivos mensajes.

La escena musical nacional está de luto luego de confirmarse el fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz, a los 54 años, tras una larga lucha contra la artrofia muscular. Esta noticia ha generado diversas reacciones en redes sociales, entre ellas, mensajes de despedida de sus amigos y colegas.

Varios músicos se hicieron presente en las redes sociales para despedir al autor de “Un vino una cerveza” y “Lo olvidé”. Lucho Quequezana y Jhovan, vocalista de Zen, escribieron sentidos mensajes en sus redes sociales.

“La música nacional está de luto, falleció Pedro Suarez Vertiz. Nos deja el sonido de toda una generación. Descansa en paz Pedro”, escribió Quequezana en X (antes Twitter).

“Siempre recordaré a Pedro como un gran contador de historias y un luchador incansable de la música. Su trabajo fue y es base importante de la escena de rock nacional, y hoy muchos continuamos ese camino”, publicó Jhovan en su Facebook.

Asimismo, Gianmarco y Eva Ayllón también dedicaron emotivos homenajes en sus redes sociales a Pedro Suárez-Vértiz, generando diversas reacciones entre los cibernautas.

“ La última vez que conversamos fue el 13 de noviembre… Me quedo con todo lo que me dijiste, con esa forma tan tuya y tan particular de decir las cosas. Es que tú eras así… No había medias tintas contigo… Ocurrente, creativo, amante absoluto de las guitarras. Podías quedarte horas hablando de la vida, de música, de los Rolling Stones, de sus formas y colores… Tu genialidad consistía en ponernos a todos en el límite y pensar más allá de lo normal… De todas tus canciones me quedo con “Me Elevé”, me acompañó en momentos duros y ahora se quedará por siempre en mí. Te vamos a extrañar, como bien dice tu canción, hasta el fin Pedrito… Lo que nos dejas en el alma es histórico, es muy grande”, escribió Gianmarco en su cuenta oficial de Instagram.

“ Que pena tan grande siento de recibir esta noticia. Descansa en paz Pedrito querido. Siempre vivirás en nuestros corazones ”, escribió la cantante criolla en redes sociales.

También el actor Andrés Wiese compartió unas sensibles palabras tras enterarse de la noticia de la muerte del cantautor y compartió una foto con el fallecido músico.

“Despertar con una noticia así, además un día como hoy, es realmente triste y muy difícil de creer. Crecí escuchando tu música y te seguiré escuchando para siempre; gracias por ser parte del soundtrack de mi vida”, escribió el recordado actor de ‘Al fondo hay sitio’.