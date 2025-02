Una abuela influencer, preocupada en compartir virales y convertirse en tendencia, es el personaje que le toca encarnar a la primera actriz Haydeé Cáceres en “Nina de Azúcar”, rol que disfruta y que ella ya hizo suyo. “Para aceptar un papel en teatro, cine o televisión me tiene que cautivar. Antes, preguntó al director o el productor, cuáles son sus características, luego, leo lo que plantea el guionista y si es que me siento bien con el personaje lo acepto. Ese es el tema, a ti te tiene que gustar lo que vas a interpretar para que puedas desarrollar muy bien el personaje”, dice la destacada artista, que encarna a Emma, la influencer de la telenovela producida por Michelle Alexander.

Eres una abuela moderna, así como tu personaje en la ficción, te vemos muy activa en las redes sociales. La pandemia nos obligó a entrar en un mundo que jamás hubiera imaginado: la virtualidad. Yo no sabía ni tomar fotos, ni cómo compartir imágenes, pero tuve que aprender a la fuerza. Empecé a estudiar, a practicar, a preguntar. Mis hijas me fastidiaban y me decían que estaba negada para todo lo que son las nuevas tendencias en redes, pero yo les decía que quería aprender y que debían tenerme paciencia.

¿Tu experiencia con las redes aportó para la construcción del personaje?

Sí, claro, si bien tenemos reuniones de grupo con Michelle Alexander, con todos los directores, que nos marcan y explican las características de los personajes, uno tiene que aportar también. Yo siempre le digo a mis alumnos: el actor no es un robot.

¿Todos los directores permiten aportar y sugerir a sus actores? Hace muchos años los directores te decían: alza tu dedito, mueve tu hombro así, párate allá, pero ahora no. Hoy te dan libertad para crear, por ejemplo, en la película, “El corazón de la luna”, con el director Aldo Salvini, hicimos un trabajo minucioso conversando siempre, trabajando juntos todo.

Es vital que se entienda lo importante que es la relación actor-director. Yo a todos mis directores les digo que soy bien pesadita. Siempre pregunto, estoy pendiente de cada detalle, analizo cómo es el personaje, para tener claro todo. Uno tiene que hacer un trabajo para que a la gente le guste y para que el director esté tranquilo también, y sobre todo para tener esa satisfacción de haber trabajado bien el personaje.

"Cuando decidí estudiar actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático, yo le dije a mi mamá que mi decisión era muy seria; que haría de mi carrera y del teatro, una profesión y lo he logrado", dice la actriz.

¿Con toda una vida dedicada a la actuación, cada vez que enfrentas un personaje es como empezar de nuevo?

Así es, y eso es lindo, porque cuando decidí estudiar actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático, yo le dije a mi mamá que mi decisión era muy seria; que haría de mi carrera y del teatro, una profesión y lo he logrado, Les digo a los jóvenes que no es fácil, que se nos presentan muchos obstáculos en la vida, muchos escollos, pero hay que saber superarlos con inteligencia. La actuación es una carrera maravillosa, yo si volviera a nacer, sería nuevamente actriz, aunque sé que siempre habrá que lucharla.

¿Qué es lo que frecuentemente les aconsejas a tus alumnos de actuación? Yo les digo que siempre sean auténticos, que sean ellos mismos, que sean naturales, que estudien, que se preparen, porque esa es la mejor manera de surgir, de superarse, nada de estar con que yo estoy en la televisión y me siento un gallito, yo soy el mejor, no, ustedes son actores.

Es todo un privilegio llegar a la gente con un personaje, esa es la riqueza que tiene un actor y una actriz.

Nosotros tenemos una profesión muy linda, muy humana, nos acercamos al público, y constantemente estamos aprendiendo cosas, tanto de los actores, como de los personajes que nos brindan. Aunque sea ficticio, aunque estemos interpretando a un personaje, lo estamos haciendo vivir, y lo hacemos bien, eso lo ve el público, entonces es lo máximo, y eso representa mi carrera a la que siempre respetaré mucho.