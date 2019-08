Héctor Becerril a César Ritter: "Nunca llegaste, que el pueblo saque su cuenta, quién se corrió y por qué" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, respondió sobre el examen de toxicológico que se realizó el actor César Ritter como parte de un reto que se inició a través de Twitter.

Para el parlamentario fujimorista, el reto no está cumplido porque según él le pidió un examen de cabello y no de orina, el cual indica que los metabolitos de la cocaína se disipan rápido.

Actualización

Tal como lo anunció en su respuesta al examen toxicológico de orina que presentó César Ritter, Héctor Becerril acudió esta mañana a un laboratorio para cumplir con el reto de hacerse un examen capilar.

Ante la ausencia del actor peruano, el congresista fujimorista decidió utilizar nuevamente las redes sociales para enviarle un contundente mensaje a Ritter.

"Hoy te estuve esperando desde las 9 AM en el Laboratorio Multilab para hacernos nuestros análisis toxicológicos de cabello donde los metabólicos de la cocaína se acumulan hasta por 3 años. NUNCA llegaste, que el pueblo saque su cuenta, quién se corrió y por qué", se lee en su último tuit de hoy.

Nota Previa

"Yo dije que hay que hacernos (el examen) en un laboratorio los dos, él ha ido tempranito a hacerse un examen de orina, en la orina no se va a demostrar metabolitos de la cocaína, por ejemplo, porque se metaboliza rápido. Yo a él le he retado a hacernos un examen de cabello, de los capilares, por ahí la cocaína se almacena tres años como mínimo", expresó el legislador.

Héctor Becerril adelantó que mañana irá temprano a un laboratorio para someterse a una prueba toxicológica de cabello y exhortó a César Ritter a que vaya porque el reto continúa.

"No sé porqué él tiene temor, ha corrido tempranito a hacerse y decir 'acá están mis análisis, lo dejo ahí'. Yo, el día de hoy estoy coordinando con el laboratorio y el reto continúa, yo mañana temprano a las 09:00 a.m. voy a estar en un laboratorio y le digo que vaya, le reto que vaya, para un examen capilar, no de orina, que simplemente es algo que a los dos o tres días ya se metabolizó", manifestó.

"Si él no tiene nada que esconder, mañana lo espero en un laboratorio, hoy en las redes lo voy a poner. Si no es un consumidor entonces tendrá que ir, si no va la población sacará su cuenta, que no se quiera pasar de vivo", agregó.

Sobre su levantamiento de inmunidad parlamentaria que le propuso el actor a Becerril, el fujimorista dijo que no depende de él sino del Congreso, pero que si en algún momento piden quitarle ese beneficio congresal no tendrá ningún problema.

"Todas estas cosas que él no entiende, ya le expliqué. No es que la inmunidad presente al congresista, si yo digo levántenme la inmunidad no es que me van a levantar, no es cierto. Por lo tanto, eso lo tiene que levantar el Congreso cuando lo pida el Ministerio Público vía el Poder Judicial, esto en mi caso, en los siete años nunca se ha pedido el levantamiento de inmunidad, me están investigando sí, pero si algún día lo piden no tengo ningún problema que el Congreso lo levante", sostuvo.