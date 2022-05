El hijo del Chato Barraza, Roberto Barraza, se encuentra en el ojo de la tormera, ya que fue detenido por la policía y el serenazgo del distrito de La Victoria tras ser acusado de presunto robo. Las cámaras de Amor y Fuego estuvieron en el preciso momento de la intervención.

Las autoridades detuvieron al hijo del Chato Barraza en la Vía Expresa con jirón Iquitos por, supuestamente, robarle el celular a una joven. Cabe mencionar que el joven fue liberado y, cuando fue a declarar para Amor y Fuego, le dio un ataque de epilepsia.

Ante ello, Roberto Barraza fue trasladado al Hospital Loayza para su atención, pero no quiso entrar porque temía que lo golpeen.

“Porque saben que yo no he cometido ningún delito (...) te parece justo, me agreden, tengo el ojo hinchado, tengo todo golpeado”, expresó Roberto muy ofuscado. Además, precisó que no es autor de ningún delito y que tomara acciones por el presunto abuso que habría sufrido. Por otro lado, su padre Miguel Barraza decidió no declarar a ningún medio tras este nuevo incidente.