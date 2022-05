El ex chico reality Mario Irrivarren se pronunció sobre las distintas declaraciones de Evelin Jiménez, su amiga y socia, sobre Vania Bludau.

La empresaria y presidente del club de fans del influencer se refirió a Bludau, quien mantuvo una relación sentimental con Irrivarren, en medio de la polémica por las agresiones que esta habría recibido del modelo.

“Yo prefiero siempre evitar hacer cualquier tipo de comentario y, básicamente, para lo único que me manifiesto es para aclarar. En este caso para aclarar que yo no tenía la más mínima idea que Evelyn iba a hacer este tipo de declaraciones”, precisó Irrivarren.

En diálogo con el programa Amor y Fuego, el empresario también destacó que nunca “aprobó” las declaraciones de Jiménez, quien puso en tela de juicio la denuncia de Bludau.

“Yo no lo consentí, no lo aprobé y por supuesto que no lo respaldo”, finalizó.