Melissa Paredes abrió su corazón y, en una entrevista, dio detalles sobre su relación con su actual pareja Anthony Aranda. Además, contó que ella no necesita de ningún hombre para que la haga sentir bien.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, sostuvo para Trome.

Luego continuó con: “estamos empezando como pareja, no te voy a decir que cuando vamos a comprar a Wong, él me dice ‘te apoyo’ y yo no le voy a decir no, también hay que aprovechar, es parte del coqueteo. Mi economía y la de él son diferentes”.

“Él ve sus cosas en su casa y yo las mías aquí. No vivo con él, sí, somos novios, mi dinero es mío y el de él es suyo, y si quiere compartir conmigo, bien, y si yo también deseo hacer lo mismo, es nuestro problema y no entiendo por qué se enfocan tanto en el dinero. Eso es muy superficial”, expresó

