Vania Bludau se comunicó con el jefe de informaciones del programa ‘Amor y Fuego’ cuando Mario Irivarren se encontraba dando sus descargos sobre la presunta violencia en contra de la modelo cuando ambos tenían una relación.

Cuando el chico reality negaba que agredió a Vania Bludau, Gigi Mitre leyó la información que la modelo enviaba al jefe de informaciones mientras se desarrollaba la entrevista en vivo.

“Vania dice lo siguiente; que tú (Mario) te trepaste al mueble a agarrarle del cuello. No me gritaba, me insultaba, realmente me sorprende. Él me dijo que me trataba así porque tuvo traumas con Ivana (Yturbe)”, leyó Gigi Mitre.

Mario Irrivarren se quebró ante las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ antes de dar la entrevista en la que descartó que agredió a Vania Bludau. En las imágenes se ven que el chico reality se queda callado y con lágrimas en el rostro al escuchar a la reportera si su llanto era de impotencia.

Minutos después, Mario Irivarren estuvo en vivo contando su versión tras la denuncia de Vania Bludau, quien aseguró que había sufrido agresión de su parte.

Mario Irivarren contó su versión y admitió que sí le agarró del cuello, aunque dijo que no ocurrió tal como lo describió Vania.

“Eso no ocurrió (...) yo cuando me molesto grito y cuando traspaso esa barrera del autocontrol me pongo colérico y grito, a mi no me gusta y es por eso que llevo terapia. Como yo gritaba Vania se dio media vuelta y fue. En ese ínterin que yo he ido por atrás y le he apretado la nuca, es decir, en vez de agarrarle el brazo, le agarré la parte detrás del cuello, he hecho como si la he querido agarrar, he hecho presión y la he soltado”, comentó.

Vania asegura que Mario la maltrató

En conversación con el director periodístico de “Magaly TV: La Firme”, Vania Bludau terminó revelando que fue agredida físicamente por Mario Irivarren frente a varias personas cuando ambos se encontraban en un local nocturno.

“Vania Bludau se entrevistó con mi director periodístico, José Luis, y a él le dijo que Mario la había agredido y lo había hecho, la última vez, públicamente en un sitio del sur (de Lima) y que la había agarrado del cuello”, reveló Magaly Medina.

