Evelin Jiménez, presidente del club de fans y socia del modelo Mario Irrivarren, denunció que la conductora Magaly Medina la “difamó” durante la última emisión de su programa.

La también amiga del ex chico reality declaró para Magaly TV La Firme, emitido por ATV, sobre las presuntas agresiones de Irrivarren a su expareja Vania Bludau.

En este sentido, el espacio televisivo presentó un reportaje sobre dichas afirmaciones e incluyó los comentarios de la popular urraca.

“Yo jamás dije que la Srta. Vania merecía ser golpeada, la reportera ya me dijo que ella en ningún momento dijo eso (tengo la conversación grabada) (…) si me expresé así fue por una pregunta que me hacen que nunca la pusieron”, comentó.

En otro momento, Jiménez se refirió a unos polémicos comentarios suyos sobre la también influencer. Además, reiteró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Mi respuesta fue esta: “Soy una mujer con tres hijos, no estoy para niñerías, ella es una mujer con muchos maridos y está grande para escribirme, insultarme y luego borrar. Si algo tiene que decirme que me lo diga, no que me escriba y luego borre, eso es para las mocosas. Entonces solo sacaron la parte que deja para interpretación”, agregó Jiménez.

LO MÁS VISTO: