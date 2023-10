Homero Cristalli se hizo bastante conocido en el medio a raíz de presentar los números ganadores de la Tinka cada domingo por la noche. Sin embargo, después de casi dos décadas, recibió la noticia de su repentino despido.

“Queremos renovar la imagen. Tu trabajo no está en tela de juicio, al contrario, estamos muy contentos contigo (...) Me encontré con la triste realidad de que la televisión, a veces, es ingrata” ., comenzó revelando el presentador en una entrevista que brindó para Infobae.

Frente a ello, Homero señaló que, pese a que le informaron que “necesitaban figuras femeninas” para dicho espacio, luego se dio con la sorpresa que hubieron dos conductores masculinos que lo reemplazaron.

“El gerente me dijo: ‘La Tinka es femenina, entonces queremos una animadora femenina’... No sé bien la razón. No hubo ninguna negligencia de mi parte, no hice nada mal como para que tomaran una decisión de esa forma. Literalmente, me quedé sin nada, con las manos vacías, porque era lo único que tenía”, agregó.

