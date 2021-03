Hace unas semanas, Magaly Medina cuestionó el reciente viaje que tuvo Isabel Acevedo a Miami, donde gozó de varios lujos con el dinero que supuestamente gana a través de sus redes sociales, ya que en ese entonces, los salones de belleza se encontraban cerrados debido por la pandemia de COVID-19.

Ahora, la Chabelita le respondió a Magaly comentando que no caerá en su juego. Además, la popular influencer comentó que no quiere pelear con Magaly, por ser una persona mayor.

“Hago oídos sordos a sus comentarios, que me saque alguna prueba de que estoy ahí (en Miami) con un ‘sugar daddy’, es algo gracioso. La verdad es que estuve en hospedada en la casa con la familia de mi amiga”, comenzó diciendo.

ISABEL ACEVEDO Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Magaly Medina también comentó que el único mérito en la farándula que tiene la Chabelita es haber sido la pareja de Christian Domínguez.

“Si se pone a recordar temas pasado... Para mí lo pasado, pisado está, y como ustedes me ven siempre busco crecer, ser mejor persona cada día. No me voy a poner ‘boca a boca’ con una persona mayor porque se ve mal ”, expresó la ‘Chabelita’ a Trome.

