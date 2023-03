Isabel Preysler sobre Mario Vargas Llosa: “Hace tiempo pasé la página”

Luego de tres meses de confirmar el fin de su relación con Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler reapareció en un evento social donde se encontró con los medios de comunicación, quienes le preguntaron de diversos temas, incluido su última relación con el escritor peruano.

“ Al final, las cosas siempre pasan por algo. Yo, no solo he pasado página, sino que he cambiado de libro ”, respondió la exposa de Julio Iglesias respecto al fin de su relación con el Nobel de Literatura.

Además, afirmó que no mantiene ninguna relación con Vargas Llosa, desde que dieron por finalizado su romance, es más aseguró que “ no hemos vuelto a hablar ”.

Julio Iglesias sobre Mario Vargas Llosa: “El comportamiento del señor ha dejado mucho que desear”

Julio Iglesias estuvo casado con Isabel Preysler hace más de 50 años. Sin embargo, se han mantenido cercanos por los hijos que tienen en común. Por ello, el español decidió apoyar públicamente a su exesposa tras las polémicas del fin de su relación con Mario Vargas Llosa.

“ El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor ”, declaró para la revista ¡Hola!.

Asimismo, Iglesias dijo que las polémicas en las que se ha visto envuelta su exesposa han sido injustas para ella. “ Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella ”, manifestó el artista.

