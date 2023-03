Julio Iglesias sobre Mario Vargas Llosa: “El comportamiento del señor ha dejado mucho que desear”

Julio Iglesias estuvo casado con Isabel Preysler hace más de 50 años. Sin embargo, se han mantenido cercanos por los hijos que tienen en común. Por ello, el español decidió apoyar públicamente a su exesposa tras las polémicas del fin de su relación con Mario Vargas Llosa.

“Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor ”, declaró para la revista ¡Hola!.

Asimismo, Iglesias dijo que las polémicas en las que se ha visto envuelta su exesposa han sido injustas para ella. “ Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella. Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir”, manifestó.

Por otro lado, el cantante le dedicó palabras de afecto a Preysler, con quien estuvo casado hace más de cinco décadas. “Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida. Es totalmente injusto lo que le está pasando desde hace unos meses. Son represalias contra el éxito que ha tenido en su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño y hoy no iba a ser menos, solo que lo hago públicamente ”, expresó.

