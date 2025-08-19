Isabela Merced vuelve a la escena musical con un lanzamiento que promete encender las pistas de baile. Tras un año brillante en la actuación con papeles en The Last of Us y la exitosa película Superman, la artista peruana presenta la versión salsa de su tema “Apocalipsis”, en colaboración con el reconocido productor Tony Succar, ganador de 2 premios GRAMMY® y 2 Latin GRAMMY®.

Originalmente escrita junto a su hermano Gyovanni Moner en 2020, “Apocalipsis” se reinventa como un himno latino que fusiona salsa y pop moderno, rindiendo tributo a la herencia peruana compartida entre Merced y Succar. Grabada entre Miami y Los Ángeles, la producción combina la instrumentación clásica de la salsa con arreglos contemporáneos, logrando un sonido vibrante y fresco.

“Apocalipsis siempre ha sido una de mis canciones más apasionadas, y escucharla cobrar vida en salsa es como verla renacer”, expresó Merced, quien resaltó la energía y autenticidad que Succar aportó a la nueva versión.

Por su parte, Succar destacó la intensidad de la colaboración: “Apocalipsis es puro fuego: una conexión tan intensa que parece que el mundo pudiera acabarse. Queríamos capturar esa sensación en un ritmo que te haga moverte, pero también sentir profundamente”.

Con esta apuesta musical, Merced y Succar celebran la cultura, el ritmo y la identidad latina, uniendo generaciones y territorios a través de la música.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube: Escúchalo aquí.