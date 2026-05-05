Un comentario lanzado en pleno podcast reavivó el interés en torno a Mario Hart y Paloma Fiuza, al sugerirse un posible acercamiento entre ambos.

La charla tuvo lugar en ‘Sin más que decir’, donde una serie de preguntas provocó un momento incómodo que avivó las especulaciones entre los seguidores del programa.

El momento se originó cuando Israel Dreyfus preguntó de forma directa por la situación sentimental de Paloma Fiuza durante la conversación con Diana Sánchez.

“ Escúchame, ¿Paloma está soltera? ”, preguntó, dando pie a nuevas interrogantes respecto a su vida personal.

Diana Sánchez confirmó que la brasileña se encuentra soltera, lo que permitió que la conversación derivara hacia otro nombre conocido.

El diálogo tomó otro rumbo cuando el exchico reality optó por mencionar a Mario Hart.

Tras ser consultada, la conductora soltó una frase a medias que captó la atención de los oyentes: “ Mario Hart todavía no anuncia, pero… ”, dijo, sin completar la idea.

Dreyfus reforzó su postura con una afirmación que sorprendió a más de uno.

“ No sé, pero mi sexto sentido de ‘Caballero de Zodiaco’... Yo no me equivoco. Yo no fallo. Yo nunca fallo ”, expresó.