Ivana Yturbe se presentó por primera vez en un programa de televisión, luego de haber contraído matrimonio con el futbolista Beto Da Silva. La modelo contó algunos detalles desconocidos de su boda y se pronunció sobre los rumores que señalan que estaría embarazada.

Precisamente, Jazmín Pinedo aprovechó su presencia en el set para preguntarle directamente si se apuró en realizar su boda debido a que se encuentra en la ‘dulce espera’.

Ivana Yturbe descarta su embarazo y desmiente a Magaly Medina

“No (estoy embarazada), no necesito un documento para ser mamá. Definitivamente es algo que sí quiero y anhelo, me muero de ganas de ser mamá, es algo que por el momento no se da. Y no es así, no me casé por eso”, aseguró la popular ‘Princesa inca’.

Asimismo, Ivana Yturbe recalcó que es un anhelo que espera cumplir lo más pronto posible, pero que hasta el momento no se ha concretado.

“Creo que ninguna mujer necesita ningún documento para ser mamá y espero que en algún momento de verdad llegue esta noticia. De hecho es un anhelo que tengo hace mucho tiempo, no solo yo, Beto también y espero que Diosito lo mande pronto”, agregó la exchica reality.

“Créeme que el día que esté embarazada, obviamente esperando el tiempo debido, lo voy a decir porque qué hermosa noticia, es una noticia de vida, es hermoso y es algo que realmente lo quiero con todo mi corazón”, sentenció Ivana Yturbe.

