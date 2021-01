Espectáculos







Ivana Yturbe dice que Luciana Fuster y Samahara Lobatón no serían invitadas a su boda con Beto da Silva (VIDEO) La modelo confesó que Fuster y su futuro esposo no se llevan bien. Además, comentó que no sabe si Lobatón podría acudir a la ceremonia por su nueva etapa de mamá.