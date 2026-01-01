J Balvin y Residente se volvieron virales en las últimas horas debido a una fotografía que ambos compartieron en sus redes sociales, en la que aparecen juntos y con la que confirmaron una reconciliación poco antes de la llegada del Año Nuevo 2026.

Dicho acercamiento se da tras un periodo marcado por críticas, mensajes y comentarios públicos entre ambos artistas, que provocaron un distanciamiento entre ambos artistas.

En la imagen, compartida el miércoles 31 de diciembre, el colombiano y el puertorriqueño aparecen relajados y sonrientes frente a la cámara.

“ Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso ”, indica el texto que acompaña la fotografía.

“ Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo ”, concluyó el mensaje, que también fue compartido por Residente en sus historias de Instagram.

¿Cuáles fueron los motivos de las diferencias entre J Balvin y Residente?

Las diferencias entre J Balvin y Residente se remontan a 2021, cuando el cantante colombiano manifestó su incomodidad por la escasa cantidad de nominaciones que recibieron los artistas del reguetón ese año.

De la misma manera, José Álvaro Osorio Balvin, conocido artísticamente como J Balvin, denunció un presunto boicot en la premiación e incluso instó a sus colegas a no asistir al evento.

“Los que tienen poder en el género, ¡ninguno debería ir! Es decir, todos porque somos un movimiento”, escribió en X en aquel entonces.

El pronunciamiento de J Balvin no fue bien recibido por Residente, quien respondió de inmediato a las declaraciones de su colega: “Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios, ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”.

Asimismo, René Pérez Joglar, conocido como Residente, reprochó al colombiano al recordarle que en 2020 no expresó ninguna objeción cuando obtuvo 13 nominaciones: “Ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio”.

En marzo de 2022, Residente lanzó un dardo directo a J Balvin con la BZRP Music Sessions #49/66, realizada junto al productor argentino Bizarrap. El tema volvió a ser recordado por los fanáticos tras la reciente colaboración de J Balvin con el mismo productor en la BZRP Music Sessions #62/66, donde el colombiano reflexionó sobre su proceso personal y emocional.