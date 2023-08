Un año después de la muerte de Diego Bertie, Jaime Bayly decidió rendirle un homenaje en su canal de YouTube. En el video, el periodista compartió por primera vez detalles inéditos de su relación con el actor, incluyendo cómo se conocieron y por qué nunca lo oficializaron.

“Yo tenía 25 años y él 23, después de la entrevista nos convertimos en amantes, pero amantes a escondidas clandestinamente, ella tenía una novia. La primera vez que hicimos el amor fue en un apartamento que tenía en Miraflores, cerca al mar, fue un momento de extraordinaria belleza, fue luminoso, memorable, sentí que había encontrado al amor de mi vida”, expresó Bayly.

Luego continuó con: “sentí que mi destino era amarlo, pero no fue posible porque en aquellos tiempos y en esa ciudad era muy difícil para un actor como él y un periodista de televisión como yo, amarse abiertamente y públicamente, sin complejos. No nos atrevimos, no era fácil, sobre todo para él, que era actor, tenía un público muy numeroso de mujeres que estaban rendidas por su talento y belleza.

Jaime Bayly también contó que su relación con Diego Bertie se vivió con más libertad en las playas de Miami, donde el actor viajaba frecuentemente para visitarlo. En Perú, por el contrario, tuvieron que mantener su romance en secreto, por temor a las críticas del público.

“Los momentos más felices ocurrían aquí en Miami, él venía de vez en cuando a esta isla, él se sentía libre, se quedaba en mi casa y no teníamos que ocultarnos tanto. Salíamos a cenar, íbamos al cine, pero sobre todo íbamos a la playa. Aquí mismo, en esta isla y lo recuerdo extraordinariamente feliz en la playa, caminábamos, nos bañábamos largamente”, contó.