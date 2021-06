Luego que se especulara que había iniciado una relación con Álvaro Paz de la Barra, la modelo y empresaria Jamila Dahabreh salió al frente y aclaró que todavía está conociendo al actual alcalde del distrito de La Molina.

En una reciente entrevista con el programa “América Hoy”, Dahabreh negó haber oficializado un romance con el burgomaestre. “Si algo se da, se dará. Vamos a ver que pasa con el tiempo”, contó la modelo.

“El chico que salga conmigo tiene que entrenar bien, tener buen cuerpo... Nos conocemos hace como dos meses. Nos conocimos y nos fuimos haciendo amigos”, añadió la modelo en declaraciones al matutino de América TV.

La modelo también respondió a los detractores que especulan que está saliendo con el alcalde de La Molina por presunto interés. “No soy una persona interesada, mi amistad con él es como ser humano él, no como alcalde. Él sabe como soy, yo sé como es él y por ese lado nosotros estamos tranquilos”, declaró.

Asimismo, Dahabreh se pronunció sobre la polémica que involucra a Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco. “Yo no tengo ningún problema con ella, yo no le he hecho nada a ella, ni ella a mi. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los problemas que ellos han tenido han sido completamente aparte de mi”.

Por otro lado, Jamila Dahabreh reveló que se hizo amiga de la hermana de Álvaro Paz de la Barra incluso antes de conocer al alcalde. “Si he conocido a su familia”, reconoció la modelo, quien también dijo que le gustaría casarse.

