La modelo Jamila Dahabreh viajó a Chincha para vacunarse contra la COVID-19 con el antídoto del laboratorio Pfizer, reveló hoy el portal de Instarándula. Samuel Suárez mostró imágenes de la influencer en un restaurante de Chincha enviadas por sus seguidores. Recordemos que actualmente en Lima se viene inmunizando por grupos etarios con la vacuna de Sinopharm.

“El jueves y Viernes decenas de personas y también famosos viajaron a seguirle los pasos a Jossmery Toledo, todos en busca de la ansiadas vacuna Pfizer. Chincha e Ica reventaron de visitantes”, escribió el comunicador en su cuenta de Instagram.

“A Jamilah (Dahabreh) se le vio acompañada de amigos y no del alcalde de la Molina. Yamilah no desaprovechó oportunidad para grabarse un Tik Tok y celebrar su vacuna”, agregó Samuel en la descripción de un video donde se a Jamila Dahabreh bailando con enfermeras en Chincha.

Jossmery Toledo también se vacunó en Chincha

La exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jossmery Toledo explicó, mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, cómo hizo para inocularse con la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer en Chincha, pese a que vive en San Juan de Lurigancho.

“Les quiero informar algo importante, para algunos que no se han vacunado aún. Si bien es cierto, yo me fui a Chincha a vacunarme con la Pfizer porque tengo motivos de viaje, ya que se sabe que la Sinopharm no permiten en algunos países de Europa. Entonces, como pienso viajar, tuve que vacunarme sí o sí con la Pfizer”, inició contando en la mencionada red social.

La influencer informó que hasta las ocho de la noche de este jueves 16 de setiembre, estarán vacunando con las dosis del laboratorio estadounidense en la mencionada ciudad que pertenece a la región Ica.

