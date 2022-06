A través de su cuenta de Instagram, Janet Barboza no solo defendió a Jazmín Pinedo de Magaly Medina, sino que arremetió contra Alfredo Zambrano, al recordar un antiguo reportaje de ATV donde afirman que el notario tuvo juicios por alimentos.

El reportaje que Janet Barboza recordó en su cuenta de Instagram, fue emitido en 2014 por el desaparecido programa Chollyshow, de ATV. Los conductores de este espacio eran variados, y se podría apreciar a Jenko del Río, Kurt Villavicencio, Luigi Monteghirfo, entre otros.

Magaly compara a Jazmín Pinedo con Gisela Valcárcel: “Cada vez que tenía un hombre al frente, la mujer se derretía”

En la última edición de su programa de ATV, Magaly Medina dio sus “humildes opiniones” sobre la entrevista que le realizó Jazmín Pinedo a Jefferson Farfán. Además, la conductora de TV comparó a la también modelo con Gisela Valcárcel en sus inicios en América TV.

“Estaba mirando toda la entrevista (...) Jazmín Pinedo parece la imitación de esta época de lo que antaño hacía Gisela Valcárcel en su programa. Cada vez que tenía un hombre al frente, la mujer se derretía, parece que nunca hubiera visto un hombre en su vida”, expresó Magaly.

Luego continuó con: “ya no era entrevista, terminaba en besito, que me siento, al final no era entrevista, no le sacaba nada (...) se le salía lo bataclana (...) cuando ve un hombre se loqueaba, así es Jazmín Pinedo, tanto tiempo que estuvo con ese bobalicón”.