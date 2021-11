Janet Barboza negó en entrevista para Trome que Magaly Medina y Alfredo Zambrano le hayan enviado una carta notarial. Asimismo, insistió en que ambos buscan callar a Giulliana Rengifo a fin de que deje de hablar del notario.

“A mí no me ha llegado nada, me parecería ridículo (que le llegue algún documento). ¿Por qué me estarían demandando? No tendría sentido”, indicó al citado medio.

Además, la “Retoquitos” brindó comentarios sobre la situación de la cantante de cumbia y sus últimas apariciones revelando que conoció a Zambrano durante la etapa en la que se encontraba soltero.

“Hay un afán evidente de callarla porque ella (Rengifo) solo ha hablado un poquito de su historia, pero tiene muchas cosas por contar. Si es verdad que hay cartas notariales, es quererle poner un ‘bozal’”, indicó.

En esa línea, criticó que la “Urraca” haya calificado como “snack” de su esposo a Giulliana Rengifo y trajo a colación la lucha contra la violencia a la mujer.

“No sé en qué país estamos, porque se habla mucho de defender a la mujer, de denunciar cuando hay cualquier tipo de violencia; sin embargo, lo que ha hecho es reírse, menospreciar y vapulear a una mujer como Giulliana Rengifo, que tiene una conducta intachable. Después de todo eso, sentirse ofendidos para intentar callarla... es realmente patético. De esta mujer (Medina) ya nada me sorprende. Algo quizá temen”, dijo.