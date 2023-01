Hace unos días, Christian Domínguez dio a conocer su divorcio con Tania Ríos y por lo visto aún no tiene planes de casarse con Pamela Franco. Pese a ello, Janet Barboza dijo que no pone las manos al fuego por la relación de sus ‘compadres’, a pesar de que ya tienen 3 años juntos.

“Me queda la duda de que si a Christian, después de todas las malas experiencia que ha tenido, aún le quedan ganas por casarse (…) Él ha tenido mucha mala experiencia en sus convivencias porque tuvo un matrimonio simbólico, etc. Yo creo que algo debe de haber aprendido, que se demore un poquito más (para casarse), ¿Tú sabes cuántos anillos ha dado Christian? Como 15”, expresó Barboza para La República.

Asimismo, al ser consultada sobre si considera que el romance entre Christian y Pamela está consolidado mencionó que: “ Yo tengo que esperar que pase un tiempito, no les puedo decir que Christian va a sentar cabeza (…) Yo no creo en los cambios tan radicales, yo creo que tiene que pasar agua bajo el tiempo todavía ”.

Además, Janet aseguró que su compañero de ‘América Hoy’ debe llevar asistencia psicológica para poder llevar su relación por buen camino, pues su pasado lo condena.

“Yo creo que una mujer no puede cambiar a un hombre y viceversa. Entonces, siempre creo que al que le gusta jugar con fuego, va a jugar con fuego toda la vida. Ahora, él tiene que hacer un trabajo, como dice la psicóloga, ir a terapia, analizarse, etc. Lo único que les puedo decir es que yo ahora no les doy aún mi voto de confianza al cien por ciento”, concluyó.

