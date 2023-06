La conductora de ‘América Hoy’ Janet Barboza confesó que el futbolista Pedro Aquino también le escribió a sus redes sociales como lo hizo con la cantante de cumbia Jessy Kate y la psicóloga argentina Laura Borlini.

Este viernes 9 de junio en ‘América Hoy’, la presentadora de televisión reveló que hace dos años el deportista le envió un par de mensajes a su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que él se encuentra casado con Katherine Fernández, con quien tiene tres hijos.

“En el 2021 en mayo me escribió Pedro Aquino. No sé por qué, pero encontré a raíz de qué yo no entiendo, nunca he hablado de futbolistas. Encontré dos granos de maíz de Pedro Aquino”, señaló Barboza.

Asimismo, la popular ‘Rulitos’ aseguró que desconocía quién era Aquino y recién lo supo tras la reciente polémica.

“No lo conozco, es más, hasta ayer no sabía que existía un Pedro Aquino porque de fútbol no sé absolutamente nada. Es decir, conozco a Jefferson, Paolo Guerrero, no conozco a nadie más”. expresó la compañera de Ethel Pozo.

Janet dice que le escribió Pedro Aquino

Esposa de Pedro Aquino le escribió a Jessy Kate para saber cuál es su relación con el futbolista

“Hola, soy la esposa de Pedro Aquino. Quiero saber exactamente lo que está pasando y todo el daño que estás haciéndome”, le escribió la esposa de Pedro Aquino a la cantante.

Ante este mensaje, la exporrista del Boys le respondió a la enfurecida esposa alegando que no hay ningún daño por parte de ella.

“¿Ya leíste bien lo que ha enviado?, Dónde está el daño”, escribió Jessy Kate, pero no tuvo alguna respuesta.

TE PUEDE INTERESAR