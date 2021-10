Janet Barboza reveló en sus redes sociales que volvió a ver a su pareja, Miguel Bayona, después de haber estado separados por tres meses.

“Tres meses sin vernos ha sido mucho tiempo para una pareja como nosotros que en cuatro años nunca se separó.Pero al mismo tiempo es una prueba de que el amor todo lo puede. Han sido días felices de volverte a ver, además, de verte bien junto a tu amada Lucía. Te veo pronto mi amado Miguel”, escribió Janet Barboza en su cuenta de Instagram.

Si bien, la popular ‘Rulitos’ mantiene una relación a distancia, ella está plenamente segura de que su romance sigue por buen camino, pese a los obstáculos que enfrentan y todo lo que pasaron durante su convivencia que los llevó a tener altibajos.

El novio de Janet Barboza es Miguel Bayona, con quien lleva más de tres años de relación, es menor que su amada por diez años y labora en una empresa familiar de transporte.

Se sabe que aún está casado con Rosario Mozones, con la que tuvo dos hijos de 9 y 10 años. Aunque se separaron, pero no divorciaron, en 2014 y quedaron en una conciliación para la manutención a sus pequeños, la mujer lo acusó agosto de este año de no cumplir con lo pactado desde enero de 2020, además de no visitarlos.

En una oportunidad cuando le preguntaron a Barboza sobre un posible matrimonio con Bayona, ella señaló: “Es que al paso que va Miguel, le darán el divorcio en 20 años”.

Por ahora está distanciado de su amada, no porque hayan terminado sino porque él debía viajar a Estados Unidos acompañando a su hija para que inicie sus estudios universitarios. Él partió al país norteamericano en julio de este 2021.

La ‘Rulitos’ reveló algunos detalles de Bayona, de quien dijo que sufre de mamitis, pues llama hasta diez veces al día a su madre para conversar con ella.

VIDEO RECOMENDADO:

Melissa Paredes y los detalles tras su separación con el futbolista Rodrigo Cuba