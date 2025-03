Pamela López reveló en ‘El Valor de la Verdad’ que Janet Barboza le contó que Pamela Franco había estado embarazada de Christian Cueva.

La conductora de ‘América Hoy’ se pronunció al respecto este lunes 10 de marzo.

Pese a que no mencionó directamente las declaraciones de López en el programa conducido por Beto Ortiz, Barboza asegura que lo que ella siempre dice está corroborado.

“ Cada vez que yo he agarrado un telefonito y les he dicho algo desde el año pasado, todo se ha corroborado. Todo lo que yo en algún momento le he contado a alguien, todo está aquí (en el celular) corroborado. Así que reina del chisme, esa es otra, la hace sin confirmar. Acá todo es confirmado ”, sostuvo.

En el primer episodio de ‘El Valor de la Verdad’, Pamela López confesó que Janet Barboza le reveló que Pamela Franco había perdido un hijo de Christian Cueva.

“Entre tantas cosas que ella me contaba (Janet), me menciona que Cueva habia perdido un hijo con la que era su amante, la señora Franco”, expresó.

Asimismo, dijo que se lo consultó a Cueva, pero él lo negó.

“Me juró por la vida de mis hijos que no era verdad”, manifestó. Además, indicó que no tiene manera de comprobar este hecho.

“Es algo bastante delicado y en qué circunstancias lo perdió, muchas interrogantes, lo martirizaba preguntándole eso y ella decia que era mentira. Nunca dio su brazo a torcer”, aseguró López.