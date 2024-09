El jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, Javier Masías, ha negado rotundamente las acusaciones de presunto acoso sexual hechas por un usuario en redes sosciales de nombre Angelo Alejos.

En un video de TikTok, Alejos insinuó haber rechazado a una figura televisiva sin mencionar nombres, pero las sospechas recayeron en Masías.

A través de un comunicado, el crítico gastronómico calificó las acusaciones como una “calumnia” y aseguró que es un intento por dañar su reputación, mientras considera tomar acciones legales por difamación.

“En las últimas 48 horas, a través de las redes sociales, he sido objeto de una calumnia debido a que se me acusa de haber cometido el delito de acoso. Angelo Alejos es el nombre del usuario que originó este rumor digital. Sostiene que tiene pruebas y, para liberarlas, ha solicitado 10.000 likes (me gusta) a sus seguidores”, se lee en su comunicado.

Luego continuó con: “en este momento la publicación de Angelo Alejos ha superado los 30.000 likes (me gusta) y no se ha mostrado la información que ofreció”.

Masías hizo un llamado a Angelo Alejos para que se retracte de las acusaciones realizadas en un plazo de 24 horas o, si no, procederá a demandarlo por difamación agravada.

“Soy un respetado comunicador y periodista con más de 20 años de trayectoria pública e intachable, y soy actualmente una de las principales figuras de un programa televisivo familiar por lo que no permitiré acciones de este tipo. En orden a lo expuesto, debo poner un alto a esta situación y por ello, reitero que, si en las siguientes 24 horas Angelo Alejos no retira la calumnia de sus redes sociales y se retracta, iniciaré acciones legales. La conducta de Angelo Alejos configura una difamación grave y, son conductas que ningún ciudadano debe permitir”, s entenció.