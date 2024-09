El brillo del pasado regresa con más luz al presente. Dorita Orbegoso, Samantha Batallanos, Jhoany Vegas y Verónica Privat se convirtieron en la tercera generación de artistas que promete devolver el esplendor del cabaret al corazón del entretenimiento peruano.

La puesta en escena está bajo la dirección del experimentado productor Julio Zevallos.

“Me siento emocionada con este nuevo reto en mi carrera, reencontrarme con el baile y toda la magia del espectáculo”, dijo Dorita Orbegoso. Por su parte, Samantha Batallanos comentó que no le molesta que la llamen “bataclana”. “Eso no me afecta, porque el término califica a una persona que canta, baila y encanta. Estoy feliz dando mis primeros pasos, el público me respalda y aprendo mucho de las chicas y de Julio Zevallos” , señaló.

La noche del jueves, el público disfrutó de una gran presentación inaugural, donde las artistas deslumbraron con su carisma, bailando y cantando sobre el escenario, con coreografías que dejaron a todos sin aliento. Agradecidas y emocionadas, expresaron su gratitud hacia Mauricio Diez Canseco por brindarles la oportunidad de cumplir uno de sus más grandes sueños.

Mariella Zanetti las amadrinó

La responsabilidad de amadrinar a este talentoso grupo recayó en la recordada actriz Mariella Zanetti, quien destacó el talento y versatilidad de las nuevas estrellas del espectáculo. “ Me encanta que este mundo vuelva a brillar con chicas talentosas. Me trae lindos recuerdos de mis épocas” , añadió Mariella.

Este nuevo proyecto recorrerá diversos locales, reafirmando el talento de estas cuatro mujeres que ya se han ganado el cariño y la admiración del público.