Jazmín Pinedo tuvo una impecable presentación en la pista de ‘Reinas del show’, bailando la salsa ‘Ojos chinos’ del Gran Combo de Puerto Rico. Cabe mencionar que la expareja de Gino Assereto le respondió a Janet Barboza, quien días atrás minimizó su debut en el programa de Gisela Valcárcel.

“Siento que por ahí no deberíamos salirnos del tema del baile, yo no miro a los costados, creo que cuando te concentras en ti misma y no miras al lado llegas más lejos. Es la clásica frase de “cada uno elige sus batallas”. Cuando yo trabajaba en otro canal nos llamaban “las reinas de las mañanas”, a mí me encantaría trabajar (en ‘América hoy’) con Edson (Dávila) y Ethel (Pozo)”, comentó Jazmín.

La modelo le aconsejó a la ‘rulitos’ no continuar con sus comentarios hacia ella, porque podría ser “lenta para varias cosas, pero no para responder”.

“Que Janet se preocupe, porque si sigue metiéndole puede que me encuentre”, agregó en plena pista de baile.

Jazmín comentó que ya tiene un grupo de WhatsApp con Edson, Ethel y Melissa Paredes. “Ahora te agrego al grupo, Gisela”, dijo entre risas.

Janet Barboza comentó a la prensa que no le importa el grupo de WhatsApp: “¿Qué te puedo decir? Nadie los verá, no habrá rating”.

Janet Barboza y Jazmin Pinedo en dimes y diretes

