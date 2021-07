Jossmery Toledo tuvo su tercera gala en Reinas del Show, conducido por Gisela Valcárcel. En esta oportunidad, la también modelo no tuvo oportunidad de brillar, ya que el show se lo robó el elenco de muñecos disfrazados de los personajes de Pepa Pig. Esta presentación fue muy criticada por Carlos Cacho.

“Me sentí muy contenta. Cambiaron ciertas cosas a último momento con los muñecos, tal vez no tuvo buena visibilidad, pero no me equivoqué en los pasos”, comentó Jossmery sobre su baile baile de apertura en Reins del Show y el cuál fue muy criticado por Carlos Cacho.

Luego continuó con: “siempre me van a ver contenta, solo que hace un día me sentía frustrada, pero ya me liberé de un baile, ahora sigue el otro”.

JOSSMERY LE RESPONDE A SUS COMPAÑERAS

Las compañeras del reality de Jossmery han pedido que se retire del show, pues creen que no tienen compromiso. Ahora, la expolicía les respondió que ella se esfuerza mucho y ensaya el doble para dar una buena presentación.

“Si me llegaría yo solamente ensayaría dos horas, lo que dice mi contrato, pero yo ensayo cuatro. No les estoy diciendo a ellas: ‘mírenme, estoy ensayando’”, comentó a la prensa.

“Yo soy perfil bajo, llega un momento que te absorbe demasiado y colapsas, como cualquiera. Creo que las cámaras, los videos de los ensayos dicen todo”, expresó.

Jossmery Toledo se presenta al jurado bailando al ritmo de Jennifer López con su tema ‘el anillo’ en el concurso de interpretación de “Reinas del show”. (Fuente: América TV)

