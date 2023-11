Jazmín Pinedo revela que fue operada de las mamas: “Me encontraron tres fibroadenomas”

Jazmín Pinedo se pronunció en redes sociales sobre su ausencia en su programa ‘Más Espectáculos’. La conductora le contó a sus seguidores que tuvo que ser operada delas mamás, pues le detectaron tumores benignos conocidos como fibroadenomas.

“Ya más tranquila, quiero contarles por qué hoy tampoco estoy en el programa. Primero gracias por la preocupación y por todos sus mensajes, preguntándome si todo bien. Y sí, ya todo mejor, hace unas semanas si siguen mis historias venía haciéndome algunos exámenes médicos, me dolía mucho un seno”, expresó en su cuenta de Instagram.

La modelo indicó que pensó que se trataba de sus implantes de mamas, no obstante, todo resultó diferente cuando le entregaron sus resultados médicos.

“Asumí que era por la silicona que ya tenía que cambiar hace un tiempo porque estaba volteada, pero la verdad no era grave y yo le tengo mucho miedo a entrar a un quirófano, así que lo atrasé un buen rato, pero el dolor continuaba y se hacía más incómodo. Volví a revisarme y en estos últimos chequeos me encontraron tres fibroadenomas , claramente el panamora cambió y tuve que tomar la decisión de operarme para matar dos pájaros de un tiro y estar más tranquila”, sostuvo.

La ‘Chinita’ aseguró que está en proceso de recuperación y le pidió a sus seguidores que mantengan la calma, porque su intervención no ha sido de factor grave.

“ Todo salió muy bien gracias a Dios, los doctores y enfermeras me trataron de maravilla y ya estoy en casa recuperándome para volver de a pocos a mis actividades. No fue nada grave, pero era necesario para estar sana y fuerte como me gusta. Gracias de nuevo por preocuparse, mañana tengo revisión y si todo está ok nos vemos pronto ”, finalizó.