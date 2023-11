Susy Díaz revela que ‘Mero Loco’ le hizo brujería: “Cada vez que lo veo me da náuseas y cólera”

Susy Díaz fue entrevistada por Juliana Oxenford y decidió dar detalles sobre varios pasajes de su vida. La exvedette contó que se casó con Andy V solo para darle una lección al ‘Mero Loco’.

“Me casé, me enamoré y cuando nos separamos sufrí y lloré mucho porque me acostumbré, pero ya las cosas pasaron. Tanto el Mero me adornaba la cabeza, que dije no más. Al hombre hay que darle de su propia medicina para que cambie y me casé, pero al mes ya estaba volviendo a la casa del Mero Loco otra vez”, manifestó Susy Díaz.

Asimismo, la rubia reveló que el ‘Mero Loco’ le hizo varios ‘amarres’ con la intención de retenerla. “ Yo conocí una amiga que me dijo: ‘Susy, en tu cumpleaños sal de Perú porque así rompes el hechizo. Si no sales fuera a celebrar tu cumpleaños, vas a estar hasta viejita con el Mero Loco’ ”.

Por ese motivo, la excongresista le hizo caso a su amiga y afirma que desde ese día no quiere saber nada del empresario: “ Entonces me fui a Dubái a pasar mi cumpleaños y rompí el hechizo después de tres años que no me podía separar (...) cuando hay amarre y unió rompe el hechizo, cada vez que lo veo me da náuseas, me da ganas de arrojar me da cólera ”.