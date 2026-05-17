Jazmín Pinedo se pronunció de manera contundente frente a Jota Benz, quien respondió a los comentarios que ella realizó sobre Esto es Guerra.

La polémica comenzó luego de que Jazmín cuestionara algunos cambios en dicho reality. La conductora recordó que, en la época en la que integraba el programa, los participantes hombres no podían usar barba, algo que —según comentó— actualmente sí se permite con Jota Benz y Gino Assereto.

Pinedo fue tajante al señalar que las reglas dentro de Esto es Guerra ya no son las mismas que antes y dejó entrever su incomodidad por algunas diferencias actuales. Asimismo, comentó que, si la intención de Benz es convertirse en capitán del programa, considera que no sería la persona más adecuada para asumir ese puesto.

“ No va a ser la primera vez que yo te ayude a conseguir algo ”, expresó la “Chinita”.

La influencer también criticó la forma en que su excuñado reacciona durante los enfrentamientos y aseguró que no sabe manejar adecuadamente sus emociones. Además, señaló que Gino Assereto sí tendría las cualidades necesarias para asumir un rol de liderazgo, a diferencia de su hermano.

“ Mi opinión es que Jota no sería un buen capitán porque no tiene un buen manejo de sus emociones... él suele hablar mucho desde el lado patanesco ”, sostuvo.

“ Me puedes hablar como delincuente, pero no te tengo miedo ”, agregó.

Además, Jazmín aclaró que sus comentarios no estaban dirigidos directamente a Jota Benz, sino que estaban dirigidas al productor Peter Fajardo.

“ Gino lo entendió todo, me parece que Jota se alteró mucho y se lo tomó muy personal, yo no me refería a él, me referí a Peter Fajardo ”, manifestó.