En estos días, María Pía Copello se ha vuelto tendencia en las redes sociales y no por volver a la conducción de Esto es Guerra, sino por ser acusada de maltrato. Esta noticia transcendió luego que Nataniel Sánchez contará que una exanimadora le gritó por confundirse en unos pasos.

A través de las redes sociales, salió a la luz las declaraciones de una joven que formó parte del elenco de María Pía y Timoteo, asegurando que la exconductora del reality de competencia tiene mal carácter y que fue ella quien le gritó a la actriz de Al Fondo Hay Sitio en ese entonces.

“Los únicos que nos podían llamar la atención era la gente de producción por autorización de nuestros padres porque éramos menores de edad. Ella se creía con el derecho de hacer lo que se le daba la regalada gana como simplemente era María Pía”, contó la exbailarina.

Jean Paul Santa María defiende a María Pía

La expareja de Angie Jibaja aseguró que nunca vio ningún tipo de maltrato por parte de Copello, ya que él también integró su elenco en ese entonces.

En todo ese tiempo jamás me trató mal ni me gritó. Al contrario, siempre fue muy buena onda y no solo conmigo, el trato que tenía con todo el elenco era de buena onda y buena vibra, graciosa y divertida”, afirmó para el Trome.

Luego continuó con: “yo la recuerdo supersencilla, maltratadora jamás. Era bromista, chacotera y todo lo que quieras, pero no maltratadora”,