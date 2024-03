Jefferson Farfán sorprendió a varios luego de revelar que tiene una cuarta hija de más de un año. En su podcast ‘Enfocados’, el exfutbolista dijo que no tiene pensado tener más hijos, sin embargo, congeló sus espermatozoides por si cambia de decisión.

“ Cuatro (hijos) ya hermano. No, ya no. ¿No sabes lo que me he hecho? Ya cerré la fábrica. Igual he guardado un poco de miel de abeja. Por si acaso, uno nunca sabe más adelante. Ahí su panal. Hermano, tú si no dejes ni m.... ”, afirmó la ‘Foquita’.

Luego, Roberto Guizasola bromeó sobre los efectos colaterales tras someterse a dicho procedimiento.

“Dicen que esa vaina tiene efecto rebote y a mí me está preocupando eso. Cuidado, demonio”, sostuvo entre risas.

Jefferson Farfán reveló que congeló sus espermetozoides. VIDEO: ENFOCADOS

Darinka Ramírez: ¿Quién es la modelo que sería la presunta madre de la última hija de Jefferson Farfán?

Tras la impactante noticia, el programa América Espectáculos reveló que la madre de la última heredera de Jefferson Farfán, se trataría de la modelo Darinka Ramírez, quien se muestra activa en sus redes sociales y con un gran número de seguidores.

La modelo comparte activamente fotografías de su trabajo, pero también se muestra al lado de su pequeña hija, cuyo rostro aún no se ha mostrado públicamente. Tras el anuncio del exfutbolista, Ramírez optó por limitar los comentarios en sus redes.

Cabe mencionar que Darinka Ramírez no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema y se ha mantenido enfocada en sus emprendimientos independientes. En sus publicaciones en Instagram, se centra en promocionar sus negocios y no ha revelado detalles sobre su relación con Jefferson Farfán.

