Jefferson Farfán decidió abrir un nuevo capítulo en su vida profesional incursionando en el mundo de las plataformas digitales con su proyecto “Enfocados”. En su primer episodio, tuvo como invitado especial a su amigo y colega, Paolo Guerrero, pero lo que realmente impactó fue la revelación que hizo sobre su vida personal.

Durante la entrevista, Farfán dejó a todos sorprendidos al compartir que se convirtió en padre por cuarta vez hace aproximadamente un año y dos meses. La noticia causó revuelo entre sus seguidores, ya que hasta ese momento había mantenido en secreto la llegada de su nueva hija.

El exjugador explicó que decidió mantener en privado este aspecto de su vida debido a los conflictos mediáticos que ha enfrentado en el pasado, particularmente en relación con su relación con Melissa Klug, madre de dos de sus hijos. Farfán expresó su deseo de proteger a su nueva hija, llamada Luana, de la exposición mediática que han experimentado sus hijos anteriores.

“ Quería hablar algo muy importante para mí y para mi familia, ustedes lo saben pero lo voy a comentar, tuve una bendición más hace un año y dos meses ”, narró el deportista. “ Mi hija Luana hermosa, yo he tratado de mantener en perfil bajo y no quería exponerla como se ha expuesto en algún momento a mis hijos ”, confesó.

Jefferson Farfán feliz de convertirse en padre por cuarta vez

A pesar de mantener en reserva la identidad de la madre de su hija, Farfán compartió su alegría y gratitud por la llegada de este nuevo miembro a su familia. Destacó que tanto su madre como el resto de su familia recibieron con entusiasmo la noticia y se mostró agradecido por la bendición de tener una hija más.

“ Agradecido con la vida y estoy feliz. Mi familia está muy feliz, la madre de mi hija está muy feliz, y agradecido con la vida y la hija hermosa que me ha brindado, agradecer a la mamá de mi hija y espero que pronto la conozcan. Cuatro ya, no mano ya tu sabes. Ya cerré la fábrica igual he guardado un poco de miel de abeja ”, contó el deportista.

TE PUEDE INTERESAR