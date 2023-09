Jefferson Farfán sorprendió al decidir pronunciarse por primera vez sobre el romance de Samahara Lobatón y Bryan Torres, quien sería su gran amigo y también calificado como “su chupe”.

En ese sentido, el exfutbolista al parecer se habría cansado de los rumores sobre que él habría presentado a la ahora feliz parejita.

Todo se dio mediante un mensaje que Jefferson le envió a Edson Dávila ‘Giselo’ mediante WhatsApp. “Hola Edson, yo no tengo nada que ver en esa relación, y además Bryan no trabaja para mi. Ellos son adultos y toman sus propias decisiones”, comenzó diciendo.

Asimismo, Farfán aclaró que no tuvo nada que ver con el inició del romance entre Samahara y Bryan, y hasta señaló que Bryan no trabaja para él, como siempre se especuló. “Por favor no me metan a mi en ese rollo”, finalizó diciendo.

